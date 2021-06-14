Ашхабад, 14 июня 2021, 12:29 — REGNUM Туркмено-украинский деловой совет, объединяющий бизнесменов, договорились создать министры иностранных дел Туркмении и Украины Рашид Мередов и Дмитрий Кулеба, сообщили в посольстве Украины в Туркмении.
Собеседники обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Украинская сторона отметила важность восстановления регулярного авиасообщения по маршруту Ашхабад — Киев и Ашхабад — Львов.
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере образования и инвестиций. Министры обсудили также подготовку к пятому заседанию межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и культурно-гуманитарной сфере.