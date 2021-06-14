Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Тему размещённых в Турции российских зенитных систем С-400 намерены обсудить президент США Джозеф Байден и лидер Турции Тайип Эрдоган в рамках саммита стран-членов НАТО в Брюсселе. Об этом 14 июня сообщил журналистам в ходе брифинга помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Помощник президента США уточнил, что лидеры США и Турции обсудят вопросы отношений Анкары с Москвой и Пекином. Обязательно будет затронут вопрос, касающийся российских зенитных ракетных систем С-400. При этом Салливан не стал уточнять, что именно намерен сказать Байден Эрдогану по данной теме.

Напомним, Турция стала первой из стран НАТО, заключившей с Россией в 2017 году контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у Вашингтона и у Североатлантического альянса в целом. США под угрозой применения санкций пытались добиться от Турции отказа от российских ЗРК. В свою очередь Эрдоган, игнорируя давление Вашингтона, подтвердил в октябре 2020 года намерение использовать комплексы С-400 в дальнейшем.

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