Белград, , 07:17 — REGNUM Компании из Сербии, региона и ЕС, благодаря новой концепции водного транспорта через порт Нови-Сад и Констанца в Джабель Али в Дубае, смогут поставлять свою продукцию всему миру, заявил 13 июня во время визита в Дубай Марко Чадеж, председатель торговой палаты Сербии после встречи с президентом компании «DP World» Султаном Ахмедом бин Сулаем, который владеет портом Нови-Сад. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Благодаря «DP World» Сербия станет частью всемирной логистической карты и новой концепции, которую до сих пор мы не встречали в Восточной и Центральной Европе, которая заключается в том, что благодаря объединению порта Нови-Сад, через Констанцу мы образуем фантастическую связь с миром», — объявил Марко Чадеж.

Он заявил, что сербские компании, фирмы со всего региона, а также Венгрии, Румынии и Болгарии смогут пользоваться этим гораздо более эффективным, оперативным и более конкурентоспособным маршрутом по сравнению с другими.