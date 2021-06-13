13 июня 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили новость о том, что лидеры США и России проведут отдельные пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.

Оксана Переможенко, , 12:52 — REGNUM После переговоров с главой Белого дома США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин отдельно подойдет к представителям средств массовой информации (СМИ), сообщил 12 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА Новости. По его словам, «практикой американского президента», скорее всего, является отдельная пресс-конференция после переговоров. Песков напомнил, что Байден, который не так давно встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также провел отдельную пресс-конференцию.

Константин Егорович Маковский. Трудные переговоры. 1883

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Новость о том, что лидеры США и России проведут отдельные пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве, обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» — читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих указали на то, что лидер США может невыгодно смотреться на фоне президента России в случае проведения совместной пресс-конференции.

«Ну логично, с точки зрения имиджа им вдвоем лучше не светиться, Байден может не очень смотреться», — написал Станислав М.

«Стрёмно, наверное, ему совместную проводить!» — добавил Виталий Ч.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Ну, конечно, наверное побоялся выглядеть глупым рядом с Путиным», — пишет Alex L.

«Значит, будет врать и выпендриваться. Нелегко это делать при другом участнике встречи», — отметил Олександр Д.

«Под капельницу сразу… После встречи…» — отреагировал Андрей Д.

«Мне даже как-то стало жалко прыгунов на 404 (с Украины — О. П.) с таким хозяином», — написал один из читателей.

«Там вроде они дописали, что опасаются, чтобы не произошло конфуза, как с Трампом», — добавил Влад В.

«Опять же, если одновременно, то выставят регламент 100% по времени, иначе стопудово «Темнейший» (Владимир Путин — О. П.) переиграет деда в разы. Дед кончит на пятой минуте, а ВВП (Владимир Владимирович Путин — О. П.) будет объяснять тему по понятиям журналистам, пока самолет деда не приземлится в Штатах», — пишет Ioann.

«А почему… [Байден] не хочет с… [Путиным проводить пресс-конференцию]?» — поинтересовался yugin S.

«Ну типа когда был подобный опыт с Трампом, то Путин там выигрышнее смотрелся», — ответил на реплику yugin S. читатель «Бабушкина Заначка».

Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Kremlin.ru

«Так он и отдельно с Путиным не будет, при нем «нянька» Блинкен будет, наверно, и Лаврова позовут, чтобы не так стыдно было за Байдена», — добавила Alisa Fox.

«Что вы хотите от деда? Он ещё с Вьетнама. Обнять и заплакать», — написал Serg G.

«[США] боятся, что [Байден] ляпнет что-то не то…» — отметила Елена К.

«Да потому что Байден будет смотреться на фоне Путина сухим старикашкой с тупыми высказываниями», — добавил Александр Николаевич.

«Слишком много говнища сделали Штаты, чтобы с Федерацией спорить о чём-то», — отреагировал Виталий Н.

«Байдена одного гулять не пускают и с чужими разговаривать на улице запрещают», — добавила «Лин Саха».

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Напомним, ранее газета The New York Times, ссылаясь на ключевых помощников Байдена, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена из-за неудачного опыта экс-главы Белого дома США Дональда Трампа решила не организовывать совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве. По данным источников, сотрудники из администрации президента США «помнят о том, как Путин взял верх над Трампом в Хельсинки», поэтому выступили против совместной пресс-конференции.