Лондон, , 04:25 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Италии Марио Драги провели встречу в рамках саммита G7 и обсудили политику в отношении Китая, Ливии и России. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Белого дома.

Стороны договорились о дальнейшей совместной работе над вызовами глобального масштаба и общими внешнеполитическими приоритетами, включая в том числе Россию, Китай, Ливию. Также отмечается, что в этом году исполнилось 160 лет со дня установления дипломатических отношений между США и Италией.

Напомним, саммит стран G7 (Большой семёрки) проходит в Великобритании в британском городе Кабрис-Бэй, в графстве Корнуолл. Это первая встреча лидеров стран G7 в очном формате за два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон намерен показать жёсткий подход по результатам встречи президента США Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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