Париж, , 02:48 — REGNUM В крупных городах Франции 12 июня прошли манифестации сторонников левых идей, в которых приняли участие десятки тысяч человек. Об этом сообщает Ouest-France.

В марше участвовали левые политические, профсоюзные активисты. Цель манифестации — осудить распространение ультраправых идей и увеличения числа посягательств на свободы, которые, по мнению организаторов, связаны с принятием ультраправых и драконовских законов.

В крупных городах Франции, таких как Париж, Нант, Ренн, Марсель, по данным организаторов акций, собралось около 150 тысяч человек, а по данным министерства внутренних дел — 37 тысяч.

Во время демонстрации в Париже лидер оппозиционной партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон был осыпан мукой. В конце дня подозреваемый в нападении был арестован и помещен под стражу за «насилие в отношении лица, находившегося на государственной службе».

Как сообщало ИА REGNUM, суд над жителем Франции, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, состоялся 10 июня. Он был приговорён к четырем месяцам тюремного заключения.

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