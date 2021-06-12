Лондон, 12 июня 2021, 20:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал улучшение отношений Соединенных Штатов с Евросоюзом. Об этом французский лидер заявил на встрече с главой Белого дома Джо Байденом.
Он хорошо оценил тот факт, что «президент США готов сотрудничать с другими участниками клуба, тем самым он подтверждает, что США — это партнеры ЕС».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг пандемии и двустороннее сотрудничество.
Стороны также подтвердили готовность сотрудничать со своими международными партнерами, в том числе по G7 и G20, для работы над устойчивым и справедливым восстановлением мира после пандемии.