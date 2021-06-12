Тамбов, 12 июня, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Тамбовщина встречает День России торжественно и празднично, отмечая двойной праздник. Он начался с поднятия флагов, вручением паспортов одаренным детям и наград — лучшим горожанам, а продолжится праздничным концертом и завершится фейерверком, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин принимает участие в торжественной церемонии вручения наград города Тамбова

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В Тамбовской области День России совпадает с Днём города Тамбова. Поэтому традиционно 12 июня отмечается двойной праздник. Повсеместно организуются концерты, выставки, фестивали. Именно такие праздничные события и мероприятия посетили жители области и в этот раз.

В областном центре праздник начался в городском парке культуры и отдыха мероприятием для детей «Город детства». В это же время в здании областной администрации в торжественной обстановке одаренным школьникам вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации. Самый важный документ юные тамбовчане получили из рук главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Приветствуя собравшихся, глава региона поздравил всех с Днем России, зачитав телеграмму президента страны Владимира Путина.

Александр Никитин отметил, что в этот зал ребята пришли детьми, а выйдут из него полноправными гражданами великой страны. Губернатор дал ребятам два совета.

«Во-первых, всегда помните, что вы являетесь жителями великой державы. Во-вторых, будьте достойными, честными, добропорядочными людьми и всегда делайте выбор в пользу Тамбовщины. Здесь вас ждут, любят, нуждаются в вашем потенциале», — сказал Александр Никитин.

Продолжилась праздничная программа торжественной церемонией поднятия флагов России и области, чествованием горожан, чьи имена занесены на городскую Доску Почёта.

В честь Дня города в Тамбовском областном драматическом театре состоялась торжественная церемония вручения наград города Тамбова выдающимся жителям. В этом году наград удостоены 36 тамбовчан. В церемонии принял участие губернатор Александр Никитин.

«Тамбов — это, прежде всего, замечательные люди», — подчеркнул глава региона, поздравляя всех с праздником.

Напомним, что Тамбов был основан 17 апреля 1636 года, но по традиции День города здесь отмечается именно 12 июня.

«Тамбов — очень красивый город. В нем живут замечательные люди. А еще Тамбов — это высокая культура, скорость, динамизм, прогресс», — подчеркнул Александр Никитин.

Он пожелал городу и дальше активно развиваться, цвести, хорошеть, чтобы жителям в нем было комфортно жить.

Днем в Олимпийском парке прошел музыкально-молодежный фестиваль «Краски России», а у Ледового дворца спорта «Кристалл» — молодежно-спортивный праздник. Выставки и фестивали были организованы на Набережной Тамбова, в сквере Гавриила Державина и у памятника Зои Космодемьянской, площади Льва Толстого и у культурно-досугового центра «Мир».

Вечером на главной площади областного центра, на площади Ленина, начнется праздничный концерт, посвященный Дню России и 385-летию города Тамбова «Тамбов и Россия», который завершится масштабным фейерверком.