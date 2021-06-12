Тамбов, 12 июня, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Тамбове завершился IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова. В праздничных мероприятиях принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатора Александр Никитин награждает коллективы оркестров

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Губернатор возложил цветы к памятникам Василия Агапкина, Ильи Шатрова и Валерия Халилова, которые расположены рядом на улице Интернациональной, по которой следует торжественное шествие оркестров. Он отметил, что все три композитора внесли уникальный вклад в развитие музыкальной культуры России. Их жизни и творчество волею судьбы оказались связаны с тамбовской землей. Проведение фестиваля духовых оркестров — дань уважения выдающимся сынам Отечества.

В своём приветствии гостям и участникам фестиваля Александр Никитин отметил, что Тамбов может «по праву считать себя столицей военно-духовой музыки России».

«Это, конечно, благодаря музыкальному гению, легендарному человеку, человеку с вулканической энергией и потрясающими организаторскими способностями — Валерию Михайловичу Халилову. Я никак не могу примириться с мыслью, что его уже нет с нами, даже по прошествии почти пяти лет. Я вспоминаю те фестивали, когда сюда приходили, чтобы возложить цветы к памятнику Шатрову и Агапкину. Я помню его необыкновенно красивое выступление, речи, которые он произносил», — сказал Александр Никитин.

Он отметил, что у Василия Агапкина, Ильи Шатрова и Валерия Халилова — своя отдельная, очень яркая судьба, своя жизненная дорога:

«Три удивительных человека, три музыкальных гения — гордость для нашей любимой Тамбовщины, для нашей родной страны. Спасибо им за бесценный вклад в российскую музыкальную культуру! Вы были, вы есть, и вы будете в наших сердцах навсегда».

Tambov.gov.ru Фестиваль духовых оркестров

В рамках фестиваля на площади Музыки в Тамбове прошел заключительный гала-концерт фестиваля, в котором приняли участие девять военных, профессиональных и самодеятельных духовых оркестров из разных регионов. Среди них — центральный военный оркестр Министерства обороны России, оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова Минобороны, военный оркестр (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского, губернаторский духовой оркестр Тамбовской области.

Глава региона вручил коллективам оркестров почетные дипломы фестиваля, завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

Как сообщало ИА REGNUM, музыкальный проект реализуется администрацией Тамбовской области при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры России, управления культуры и архивного дела области и научно-методического центра народного творчества и досуга.

Все мероприятия фестиваля проходили с соблюдением дополнительных санитарных и организационных мер, обусловленных эпидемиологическими ограничениями.