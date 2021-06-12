Москва, 12 июня, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В День России, 12 июня, в Центральном музее военно-воздушных сил Российской Федерации состоялось торжественное открытие фотовыставки «Полет из ада», посвященной побегу из плена на вражеском самолете Михаила Девятаева и другим подобным побегам в годы Второй мировой войны. В рамках мероприятия был продемонстрирован короткометражный документальный фильм о подвиге и послевоенной жизни Михаила Девятаева.

Фонд Александра Печерского

Фонд Александра Печерского

На открытии выступили представители музея, Фонда Александра Печерского, подготовившего при поддержке Фонда Президентских грантов выставочные материалы и фильм. Присутствовавшая на мероприятии председатель Совета депутатов городского округа Щёлково Елена Мокринская эмоционально и с большой благодарностью отозвалась о выставке.

Фонд Александра Печерского

С приветственным словом к организаторам выставки и гостям ее открытия обратился по видеосвязи сын легендарного героя АлександрДевятаев.

Фонд Александра Печерского

Выставка рассказывает не только о беспримерном подвиге Михаила Девятаева, с девятью товарищами угнавшего вражеский самолет из плена, но и о других практически неизвестных авиапобегах времен Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Фонд Александра Печерского

На фотовыставке также освещены факты побегов пленных летчиков стран-союзников, в частности французских, после побега воевавших в составе авиационного полка «Нормандия-Неман» и получивших звание Героев Советского Союза.

Фонд Александра Печерского

Выставка создана специалистами фонда Александра Печерского при содействии ЦМ ВВС, ЦМ ВС и ЦАМО .

«Наша выставка — первая в своём роде, как по замыслу, так и по исполнению, — считает директор Фонда Александра Печерского Юлия Макарова, — Для её создания потребовались совместные усилия десятков архивистов и историков авиации, а также семейных архивов. Благодаря главному документоведу ЦАМО Виктории Каяевой удалось реконструировать биографии нескольких участников побегов.»

Фонд Александра Печерского

При помощи выставки Фонд Александра Печерского планирует привлечь дополнительное внимание к факту массового сопротивления нацизму советских военнопленных, к малоизученным страницам военной истории и подвигов советских летчиков.

Фонд Александра Печерского

На выставке прозвучал призыв отозваться родственников отважных летчиков и людей, имеющих любую информацию о подобных побегах.

Фонд Александра Печерского

Эту выставку, размещаемую в рамках проекта «Полёт из ада», уже посмотрели посетители региональных музеев и музеев летных училищ Академии Можайского в Спб, в музее ЦДАиК (ДОСААФ Росии) и музея Авиации и Космонавтики в Самаре.

Фонд Александра Печерского

А до конца 2021 года ее увидят посетители профильных музеев по всей России и за рубежом.