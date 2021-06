12 июня 2021 | Время чтения 22 мин

Арташес Гегамян, , 13:38 — REGNUM Кампания по внеочередным выборам в Национальное собрание Республики Армения (далее — НС РА) VIII созыва вступает в заключительную фазу. Однако уже сегодня, за неделю до голосования (20 июня 2021 г.), можно констатировать вызывающий удовлетворение факт, а именно: бесспорные фавориты предвыборной кампании — оппозиционные блоки «Честь имею» и «Армения», а также партия «Процветающая Армения» — считают непременным условием обеспечения безопасности и перевода экономики Армении на путь социально-экономического развития недопущение воспроизводства власти Никола Пашиняна, презрительно именуемого в народе Николом-предателем. Эта данность вселяет умеренный оптимизм относительно сохранения армянской государственности, которая после государственного переворота (апреля-мая 2018 г.) последовательно разрушается захватившими власть в РА ставленниками спецслужб с берегов Туманного Альбиона и Потомака.

Ван Лейден Игра в шахматы, около 1508

В данной статье я поделюсь с читателями моими тревогами в связи, на мой взгляд, с неизбежным обострением внутриполитической ситуации непосредственно за день-два до выборов, а также в ходе голосования 20 июня т. г. и в последующие после выборов дни. Подобный алармистский вывод обусловлен откровенно провокационными выступлениями Никола-предателя, его хамскими оскорблениями в адрес второго и третьего президентов Республики Армения Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Более того, кощунственными заявлениями и. о. премьера Пашиняна, цинично обвиняющего героев Арцаха в поражении во второй Карабахской (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войне. Я не стану цитировать бредовые обвинения Никола-предателя на сей счёт, дабы не тиражировать его гнусную ложь, рассчитанную на всё тех же оболваненных соросовской пропагандой граждан РА, а также лжеинтеллектуалов из ЛГБТ-сообщества и многочисленное сборище разного рода общественных организаций, которые вот уже более двух десятилетий щедро финансируются со стороны фонда Сороса «Открытое общество — Армения», а также другими разного рода общественными организациями, подпитываемыми из-за бугра радетелями углубления демократии, укрепления основ гражданского общества (читай — сторонников Н. Пашиняна), соблюдения прав человека и прочей атрибутики и инструментов, широко применяемых при осуществлении госпереворотов и цветных революций. Мне представляется актуальным раскрытие побудительных мотивов, а главное, заказчиков из-за бугра, активно поддерживающих Никола-предателя в его действиях по дестабилизации ситуации в РА, углублении раскола в армянском обществе и всех действий, конечная цель которых — создание хаоса, дестабилизации не только в Армении, но и в регионе Южного Кавказа на южных рубежах Российской Федерации. Чтобы не показалось странным моё подобное заключение, совершим небольшой геоэкономический экскурс, при этом попросив читателей набраться терпения за кажущийся неожиданный переход в последующей части данной статьи.

Федор Бронников. Иуда. 1874

Немного статистики. Так, дефицит госбюджета США за первые 8 месяцев 2021 финансового года (в США финансовый год установлен с 1 октября по 30 сентября — ред.) вырос до рекордных $2,1 трлн. И это в условиях, когда за восьмимесячный период финансового года, завершившийся в мае, федеральные доходы выросли на 29% до рекордного уровня $2,6 трлн, а расходы выросли на 20% до рекордных $4,7 трлн. При этом заметим, что дефицит госбюджета США по итогам 2020 финансового года (завершился 30 сентября 2020 г.), по сообщению министерства финансов, вырос в 3,2 раза и составил $3,132 трлн. Относительно размера ВВП этот показатель достиг 15,2% ВВП США. Для сравнения отметим, что в период финансового кризиса в 2009 году дефицит госбюджета США равнялся 9,8% ВВП США. Подчеркнем, что этот показатель в Российской Федерации в 2021 году ожидается на уровне 4,4% ВВП.

Напомним читателям также, что 6 марта 2021 года демократы в Конгрессе США добились принятия инициированного Джо Байденом пакета помощи экономике и американцам, по которому американцам раздают по $1400. «Конгресс только что принял план президента Байдена — исторический законодательный пакет, который перевернёт страницу этой пандемии, принесёт прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter. При этом подчеркнём, что за пакет помощи в размере $1,9 трлн в Палате представителей Конгресса США не было ни одного проголосовавшего «за» республиканца.

Одобренный конгрессом пакет продлевает и расширяет меры помощи экономике и американцам, в частности: им продлевается срок выплат пособий по безработице в размере $300 в неделю и действие программы страхования по безработице до 6 сентября 2021 года; план предусматривает, что первые $10 200, выплаченные в виде пособий по безработице, не облагаются налогом; более $120 млрд выделено на поддержку школьного образования; на 15% увеличивается до сентября пособие по программе дополнительной помощи в обеспечении едой и продовольствием; расширяются субсидии и другие меры поддержки, обеспечивающие медицинскую страховку для американцев; увеличивается налоговый вычет на сохранение рабочих мест и выплату заработка сотрудников компаний. Конгресс направил на подпись Байдену пакет помощи экономике почти на $2 трлн. Для полноты картины приведём некоторые данные, опубликованные на заслуживающем доверие сайте usadebt.ru. Так, общий госдолг граждан США в реальном времени на 11 июня 2021 г. составил $28 трлн 392 млрд 101 млн. При этом долг каждого жителя страны составил $85 737, а в пересчёте на каждого налогоплательщика $223 896. К этому добавим, что количество американцев, живущих за чертой бедности, составляет 36 млн 155 тыс. 512 человек, получают талоны на питание — 46 млн 806 тыс. 832 человека, не имеют медицинской страховки 29 млн 694 тыс. 411 человек (usadebt.ru/сколько-бедных-в-сша-2021-статистика). В условиях особо нежных чувств, питаемых Николом Пашиняном к весьма активной части своего электората, а именно к ЛГБТ-сообществу РА, несколько вдохновим Никола-предателя следующий информацией, как-то: согласно статистическим исследованиям, приблизительно одна из ста американских женщин и двое из ста американских представителей «сильного пола» идентифицируют себя как гомосексуалисты, а еще 4% жителей США считают себя бисексуалами («ЛГБТ в США», 9 апреля 2021 года, usadebt.ru/лгбт-в-сша/). Отметим также, что ВВП (Gross Domestic Product) США на 2021 год по прогнозам составит $21 трлн 766 млрд 384 млн, при этом отношение национального долга США к ВВП — 130,45% (usadebt.ru/ввп-сша-2020/). То есть США тратит значительно больше, чем производит, что, в свою очередь, постоянно вынуждает Соединенные Штаты влезать всё в новые и новые долги. Данная тенденция сохраняется с 2013 года.

Толпа безработных Цитата из х∕ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США

Думается, что уважаемый читатель, ознакомившись с такой тревожной статистикой, вполне резонно может задаться вопросом: благодаря каким факторам вот уже не одно десятилетие в США сохраняется достаточно высокий жизненный уровень населения? Объяснению факторов, обеспечивающих этот феномен, посвящены многие десятки научных исследований, в том числе весьма авторитетных международных организаций, научных центров, специализирующихся в вопросах мировой экономики. При этом, пожалуй, большинство авторитетных учёных в области мировых финансов в качестве неоспоримого фактора обеспечения не подкрепленного экономикой высокого жизненного уровня в США считают сохранение за долларом США статуса главной резервной валюты мира. То есть валюты, хранимой в значительных суммах центральными банками и другими денежно-кредитными органами по всему миру как часть их валютных резервов. При этом доллар США как резервная валюта используется в международных сделках, инвестициях, во всех других сегментах и сферах глобальной экономики. Общеизвестно, что с конца XX века доллар США служил доминирующей резервной валютой, подпитывающей мировую торговлю. Согласно данным Международного валютного фонда, и в настоящее время в валютной структуре официальных валютных резервов мира доллар составляет 59%, за ним следуют евро и японская йена с 21% и 6% соответственно.

Я специально привёл столь подробную статистику об экономике США, из которой очевидно, что по отдельным показателям (уровень безработицы, обеспеченность граждан медицинским страхованием, величина госдолга на душу населения и пр.) положение неутешительное. И в этих условиях мы становимся свидетелями, когда налицо экономически не подкрепленный высокий жизненный уровень в США, который в значительной степени, повторюсь, обусловлен сохранением господства доллара как мировой резервной валюты. В силу этого вполне очевидно, что сохранение за долларом этого статуса становится для властей США (как представителей Демократической, так и Республиканской партий) задачей национальной безопасности. При этом власти США прекрасно осознают, что бросить вызов монопольному господству доллара в современном мире под силу лишь России и Китаю. Поэтому было вполне ожидаемо, что в Национальной контрразведывательной стратегии Соединенных Штатов Америки на 2020−2022, опубликованной Офисом директора национальной разведки США («Office of the Director of National Intelligence (США)») это обстоятельство чётко отражено. Так, в разделе 1, озаглавленном «Увеличивается количество действующих против Соединенных Штатов игроков», записано: «Россия и Китай действуют в глобальном масштабе и используют находящиеся в руках государства инструменты для действий против Соединенных Штатов. Кроме того, они обладают значительным объёмом современных разведывательных возможностей». Дальше — больше. В промежуточной стратегии США по национальной безопасности, принятой уже при президенте Джо Байдене, указывается, что Россия намерена усилить свое глобальное влияние. «Россия по-прежнему полна решимости усилить своё глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене. И Пекин, и Москва приложили значительные усилия к тому, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и интересы союзников по всему миру», — говорится в документе (INTERIM NATIONAL SECURITY STRATEGIC GUIDANCE, MARCH 2021). Обратим внимание читателей на то обстоятельство, что можно привести с десяток высказываний президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана (уже не приходится говорить о полюбившейся многим политикам мира своеобразном интерпретаторе слов президента Джо Байдена, пресс-секретаре Белого дома очаровательной Дженнифер Рене Псаки или просто Джен Псаки), которые неоднократно отзывались о России как о «коварном политическом конкуренте, противнике», с которым следует вести на данном этапе, как минимум, гибридную войну. Гибридную войну, главная цель которой всемерно ухудшить экономическое положение России, подорвать социальную и политическую стабильность, полагая, что ущерб от таких действий может быть не меньшим, чем от традиционного вооруженного конфликта. Более того, еще в апреле 2019 года небезызвестная корпорация RAND (Research and Development — «Исследования и разработка» — ред.), американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающая по заказам правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними организаций, опубликовала доклад «Corporation Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the impact of cost-imposing options», что в переводе на русский язык означает «Перенапряженная и несбалансированная Россия. Оценка воздействия вариантов наложения расходов». В этом докладе даны рекомендации основных направлений, по которым США следует активизировать усилия для ослабления российского государства. Таких направлений, согласно докладу RAND, несколько — это экономика, идеология (и информационная политика), геополитика, оборона. Думаю, что уважаемые читатели стали свидетелями активной реализации рекомендаций RAND со стороны США, как-то: многочисленных санкций в области экономики, в частности, по строительству газопровода «Северный поток — 2», неприкрытой поддержки «пятой колоны», призванной дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России под самыми маразматическими предлогами, ярким проявлением сказанного явилась история с оппозиционным блогером А. Навальным и иже с ним.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

В сфере идеологической и информационной политики RAND рекомендует проводить антиправительственную пропаганду с целью, как-то: разочаровать граждан политикой государственной власти, подорвать доверие к системе выборов, стимулировать акции протеста и деятельность оппозиции, дискредитировать Россию в глазах других государств. Следует признать, что в этих вопросах Евросоюз следует в фарватере политики США. Взять хотя бы недавно опубликованный проект доклада комитета по международным отношениям Европарламента (далее — доклад) с пятью рекомендациями руководству ЕС по поводу выстраивания дальнейших отношений с РФ. В этом документе ЕС рекомендовано не признавать результаты сентябрьских (2021 г.) выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. Цель очевидна: этим авторы доклада надеются поставить под сомнение легитимность будущего волеизъявления граждан РФ. Более того, русофобы будут всячески стараться объявить указанные выборы сфальсифицированными, а далее на основании этого отстранить делегации Федерального собрания РФ из всех международных структур, имеющих парламентские ассамблеи. Интересен итоговый вывод, изложенный в докладе, в котором прямо указывается, что для «защиты демократии во всем мире ЕС должен объединиться с США, чтобы выработать дальнейшие совместные действия». Ну прямо в продолжение последних тезисов, озвучиваемых президентом США Джо Байденом чуть ли не с первого дня вступления в должность.

Но для РА особо актуальны рекомендации RAND в области геополитики, в которых особо подчеркивается необходимость принятия действенных мер с целью окружить Россию поясом недружелюбных стран. RAND советует продолжать оказывать военную помощь Украине, раскачивать политическую ситуацию в Белоруссии (в наши дни мы являемся свидетелями реализации этой рекомендации RAND), играть на противоречиях Армении и Азербайджана (противоречия, которые не без деятельного участия Никола-предателя переросли во вторую Kарабахскую войну). В числе рекомендаций — укрепление американского влияния в Центральной Азии, изолирование Приднестровья, поддержка боевиков в Сирии. При этом, как отмечается в докладе, вечная война в Сирии станет бременем не только для России, но и для Ирана, который очень и очень ненавидим для руководства США.

Вениамин Брискин. Империализм — враг народов. Боритесь против империализма! 1971

Анализируя действия вот уже три года как дорвавшейся до власти в РА пашиняновской антинациональной камарильи, приходится констатировать о прилежном исполнении Николом-предателем рекомендаций RAND по нагнетанию в Армении антироссийских, русофобских настроений. Причём этот примитивный провинциал в своих публичных выступлениях выставляет себя в качестве большого друга России, у которого сложились весьма доверительные отношения с президентом Российской Федерации глубокоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным. Убежден, что Никол-предатель подобные высказывания делает с подсказки спецслужб Великобритании и США, которые, собственно, и привели его к власти в РА для разжигания антироссийских настроений, дестабилизации положения в Армении и регионе Южного Кавказа. Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: расхваливая свои добрые отношения с президентом РФ, озвучивая в своих публичных выступлениях свое стремление всячески улучшать отношения Армении с Россией, это каким образом Пашинян этими действиями разжигает антироссийские отношения, более того, чем он дискредитирует президента РФ Владимира Путина? Что же, подобная постановка вопроса, на первый взгляд, весьма убедительна. Однако суть в том, что за этими лживыми высказываниями Никола-предателя следуют коварные и лживые заявления и действия (когда при бездействии властей с территории Армении азербайджанские ВС пленят шестерых армянских военнослужащих, когда воинские подразделения апшеронского султаната на 3,5 километра заходят вглубь территории РА, захватывают 30% озера «Сев лич» на территории Армении, а Никол Воваевич громогласно объявляет не начинать же из-за этого войну с Азербайджаном), которые благодаря массированной пропаганде финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения» масс-медиа преподносятся не иначе, как вынужденные действия, совершаемые Николом-предателем по указанию из Москвы. То есть кажущиеся примитивными лизоблюдские заявления Никола Пашиняна — это всего лишь внешние проявления продуманной антироссийской, а стало быть, и антиармянской политики, повторюсь, преследующей вполне конкретную цель, а именно: разжигание антироссийских, русофобских настроений с последующим формированием соответствующего информационного фона для выдавливания России из Армении, то есть из региона Южного Кавказа. При этом тщательно продуманные стратегами цветных революций и реализуемые пашиняновской антинациональной политической шпаной провокации, судя по всему, согласованные с азербайджанской стороной, на армяно-азербайджанской государственной границе, являются предтечей для раздувания системной антироссийской истерии десятками интернет-изданий и каналами интернет-телевидения, являющимися соросовскими стипендиатами. И вся эта информационная ваклханалия преподносится читателям и зрителям интернет-телеканалов Армении не иначе, как следствие бездействия воинского контингента 102-й российской военной базы. Таким образом и готовится информационный фон для выдворения 102-й российской военной базы из Армении. Именно с учетом этого следует рассматривать недавний визит Пашиняна в дружественную для Армении и армян Францию и достигнутые там договоренности в области обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана. При этом хочу особо подчеркнуть неоспоримый факт проверенной веками дружбы французского народа к Армении и армянам. Однако Франция, будучи членом Евросоюза и НАТО, естественно, будет следовать в духе решений, принимаемых этими организациями, которые, не приходится сомневаться, будут носить неприкрытый антироссийский характер, что в конечном итоге будет иметь и антиармянскую направленность.

Сергей Судейкин. Вакханалия . 1907

Можно привести немало конкретных примеров, подтверждающих стремление коллективного Запада вовлечь в гибридную войну, ведущуюся против России, Республику Армения. Не приходится сомневаться, что гибридная война, объявленная коллективным Западом против России, является серьезным вызовом безопасности Республики Армения, угрозой существованию армянской государственности. Увы, на сегодняшний день для этого в Армении созданы все условия. Достаточно одного пребывания во власти Никола Пашиняна, ставшего любимцем азеро-турецких информационных киллеров, которые как будто по команде встали на защиту Никола-предателя после опубликования третьим президентом Армении уважаемым Сержем Азатовичем Саргсяном аудиозаписи, в которой Никол Пашинян признается, что прикинулся сумасшедшим перед В. Путиным, А. Лукашенко и Н. Назарбаевым и провалил выгодный для Республики Арцах вариант урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Для понимания всего интеллектуального убожества политического авантюриста Никола-предателя приведу выдержки из обнародованной Сержем Азатовичем аудиозаписи, где дословно переведены с армянского на русский язык слова Пашиняна. «Когда 12 мая 2018 года я поехал в Сочи, и там у нас были неформальные встречи, там произошла наша первая встреча. Там есть столик, где до и после заседаний собираются, пьют кофе и так далее, туда приходят Путин, Назарбаев и этот… Лукашенко и говорят мне следующее: «Ты сегодня пользуешься огромной популярностью, тебе выпал исторический шанс решить карабахский вопрос. Я говорю, хорошо, есть исторический шанс, что означает решить? Они снова рассказывают мне то, что написано в «плане Лаврова» — отвод войск, и т. д., что мы придем, встанем, и даже муха не пролетит и так далее… Я в ответ заявляю то, что говорю сейчас, что без уточнения статуса, в том числе без конкретного уточнения, обсуждать нечего. Я даже с этим вариантом не согласен, а сейчас вы мне говорите совсем другое. И здесь Путин, Назарбаев и Лукашенко говорят мне, что Алиев, мол, понимает, что Карабах уже никогда не будет в составе Азербайджана. Потрясающую вещь говорите, отвечаю я. Давайте зафиксируем это на бумаге, и тогда это станет интересной темой для обсуждения, которую я возьму, вернусь в Армению и скажу народу — у нас есть такое предложение, оно нам интересно или нет? Но нет, есть второй нюанс: просто он говорит, что если сейчас каким-то образом покажет это, то станет изменником родины. И тут я им говорю: я понял, он ваш давний друг, вы не хотите, чтобы он стал предателем своей страны, хотите, чтобы я стал предателем. Я сказал: не получится, этого не будет. В результате всего этого я понял, … я понял, что они меня просто хотят поместить в тот же конвейер, который ранее после разговоров, улыбок, застолий привел к Апрельской войне. Мне стало ясно, что задача была четко сформулирована: мне любой ценой надо соскочить с этого конвейера. Любой ценой — прикинувшись сумасшедшим, демонстрируя неадекватное поведение, но с этого конвейера надо соскочить. Ситуация тогда была очень рискованной. Чрезвычайно рискованной», — говорится в аудиозаписи. Вместе с тем весьма настораживает не только имевший место этот вопиющий факт, когда фактический руководитель Республики Армения настолько неадекватен занимаемой должности, что считает верхом дипломатического искусства перевоплощение в сумасшедшего, этакого недоумка, а то, что вся соросовская информационная братва не усмотрела ничего зазорного в том, что премьер-министр РА способен прикидываться сумасшедшим. Что называется, дожили. Вместе с тем не следует сбрасывать со счетов и то, что Пашинян уже сегодня готовит для себя алиби для защиты во время неотвратимого судебного процесса, где он предстанет в роли обвиняемого за предательство национальных интересов Республики Армения и Республики Арцах. Не обязательно быть психиатром, чтобы в действиях Никола Пашиняна не усмотреть признаки шизофрении, как минимум проявляющиеся в навязчивой мании сумасшествия. Для этого кроме выше приведенных откровений достаточно проанализировать его хамские, неадекватные высказывания, угрозы политической вендетты над оппонентами, свершения новой революции [так Пашинян и Ко называют государственный переворот (апреля-мая 2018 года)]. Приведу лишь один фрагмент из многочисленных выступлений Никола-предателя, характеризующий его маниакальные наклонности. Так, в ходе предвыборного митинга в Дилижане Тавушского марза (области) 11 июня 2021 года Пашинян заявил: «Мы не позволим этой ложной элите воспроизвестись. Если надо будет, мы совершим новую революцию и заставим элиту — от священников до политических деятелей — склониться перед народом (видимо, он под народом подразумевает многочисленных соросовских прихлебателей, активистов ЛГБТ-сообщества, представителей тоталитарных религиозных сект, а также, увы, все ещё оболваненных граждан Армении). Вы не хозяева, а слуги народа. Это бунт элит, и направлен он не против меня, а против народа. А значит — в Армении началась ненасильственная (не без одобрения коллективного Запада), но стальная народная революция». Нападки Пашиняна-предателя на Армянскую Святую Апостольскую церковь (далее — АСАЦ) не новы, ибо его закордонные хозяева и кукловоды прекрасно осведомлены, что именно АСАЦ является незыблемой духовной опорой всего армянства, роль которой трудно переоценить в условиях, когда гибридная война коллективного Запада против Российской Федерации является серьезной угрозой безопасности армянской государственности, сохранению суверенитета и независимости Республики Армения.

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

Именно осознание этой истины актуализирует вопросы дальнейшего углубления стратегического союза России и Армении. Помнится, что 27 июля 2013 года ИА REGNUM опубликовало статью, озаглавленную «Арташес Гегамян: альтернативой вхождению Армении в Евразийский союз является война». В дальнейшем эта статья вышла отдельной книжкой на шести языках (русском, английском, французском, испанском, турецком и армянском), которая мною была распространена среди руководителей делегаций стран-членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Без ложной скромности замечу, что эта публикация сыграла свою положительную роль в понимании правильности и безальтернативности решения третьего президента РА уважаемого Сержа Азатовича Саргсяна о вхождении Армении в ЕАЭС. Так вот сегодня, уважаемый читатель, можно без преувеличения сказать, что ещё более тесное военно-техническое сотрудничество Армении и России, гарантирующее наиболее надежную безопасность государственной границы Армении с Турцией и Азербайджаном, сохранение независимости и суверенитета Республики Армения, возможно лишь в условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Для всевозможных злопыхателей на сей счёт приведу выдержки из статьи 7 «Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии», вступившего в силу 26 января 2000 года после ратификации этого документа Федеральным собранием РФ и парламентом Белоруссии. Итак, в статье 7 записано: «1. Территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников; 2. Государства-участники обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства; 3. Внешней границей Союзного государства являются границы государств-участников с другими государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств-участников». Думается, что дальнейшие комментарии излишни. В завершение статьи хотелось ещё раз особо подчеркнуть, что гибридная война коллективного Запада против России является серьезным вызовом безопасности Республики Армения, а посему нейтрализация возможных разрушительных последствий этой гибридной войны есть необходимое условие обеспечения безопасности не только России, но и всех государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Убежден, что в условиях скоординированных системных действий всех без исключения членов ОДКБ гибридная война коллективного Запада против России обернётся либо расколом Евросоюза, либо, не приведи Господь, перерастёт в самую разрушительную в истории человечества кровопролитную войну. К великому сожалению, это не есть преувеличение.