Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Власти США не собираются отказываться от политики санкций в отношении Российской Федерации и оставляют за собой введение новых санкций против России даже на фоне готовящегося российско-американского саммита на высшем уровне. Об этом 11 июня заявила пресс-секретарь Белого дома США Дженнифер Псаки.

«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия», — сказала Псаки.

Напомним, что 16 июня в Швейцарии состоится встреча президентов России и США: Владимира Путина и Джозефа Байдена. Лидеры обсудят весь спектр российско-американских отношений, а также мировые проблемы.

Стоит отметить, что ни российские, ни американские власти не ждут от встречи каких-то прорывных решний — с обеих сторон преобладает скепсис, так как противоречия между двумя странами слишком велики.