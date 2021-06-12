Вашингтон, 12 июня 2021, 07:14 — REGNUM Уроженец Кубы Карлос дель Торо выдвинут на пост министра военно-морских сил (ВМС) США решением главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе американской администрации.
Дель Торо имеет сорокалетний стаж работы в сфере национальной безопасности и военно-морского флота. Его кандидатуру должен будет рассмотреть Сенат Конгресс США.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в США привели к присяге нового руководителя Агентства по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр.
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