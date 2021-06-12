Тегеран, , 08:00 — REGNUM Несмотря на заявления США о поддержке свободы судоходства на основе международного права, Нед Прайс отметил, что власти страны готовы отреагировать на присутствие иранского военно-морского флота в Атлантике, если какие-либо международные нормы будут нарушены. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 июня.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил: «Если это попытка передать оружие или иным образом нарушить свои международные обязательства, мы будем готовы ответить».

«Мы видели сообщения в прессе об этом шаге», — сказал Прайс, также заявив: «Мы готовы использовать наши соответствующие полномочия, включая санкции, против любого субъекта, который позволяет Ирану продолжать поставлять оружие насильственным партнерам в качестве доверенных лиц».

Заместитель начальника иранской армии по координации ранее объявил, что иранский военно-морской флот, состоящий из эсминца «Саханд» и корабля «Макран», впервые отбыл в Атлантический океан, не причалив в портах других стран.