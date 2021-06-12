София, , 07:02 — REGNUM Глава МИД Болгарии Светлан Стоев 11 июня заявил в ходе встречи с чешским коллегой Якубом Кальганеком в Софии, что Болгария открыта к сотрудничеству с Северной Македонией и за последние дни обе стороны сделали все возможное для создания позитивной атмосферы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Стоев подчеркнул, что главной задачей Болгарии является выполнение соглашения о добрососедстве.

Светлан Стоев Мы ожидаем от нашего ближайшего соседа конструктивного ответа для нахождения устойчивого решения, которое будет способствовать безопасности и процветанию не только наших двух стран, но и всего региона.

В ответ чешский министр заявил, что Прага делает все возможное, чтобы разблокировать процесс расширения Евросоюза на Западные Балканы и обеспечить скорейшее проведение первой межправительственной конференции в рамках переговорах о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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