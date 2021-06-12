Москва, , 03:12 — REGNUM Скандальные заявления главы Белого дома Джо Байдена о президенте России Владимире Путине не вызывают у российского лидера каких-либо переживаний. Об этом он заявил 11 июня в интервью телеканалу NBC News.

«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — сказал Путин.

Речь идет о заявлении Байдена, назвавшего президента РФ «убийцей».

"За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что предстоящий саммит в Женеве, в котором примут участие Владимир Путин и Джо Байден, не будет «неловким» из-за скандальных слов американского главы о российском лидере.

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