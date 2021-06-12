Вашингтон, , 00:05 — REGNUM Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что деятельность мексиканских картелей «несомненно» начинает «пагубно влиять» на США. Это происходит на фоне того, как Штаты переживают масштабный миграционный кризис, сообщает 11 июня Fox News.

Рэй отвечал на вопросы во время слушаний в Сенате в четверг, 10 июня. Среди прочего его спросили, знало ли бюро о том, что мигранты, нелегально проникающие в США, остаются должны большие суммы картелям, организовывающим их переход через американо-мексиканскую границу.

«Конечно, мы видели немало таких случаев, безусловно. Мы создаем ряд целевых групп по борьбе с торговлей людьми, а также работаем над некоторыми целевыми группами совместно с DHS (Министерство внутренней безопасности), чтобы решить эту проблему >…< Но нет сомнений в том, что деятельность картелей по ту сторону границы пагубно влияет (на США), и >…< (это) вызывает серьезную озабоченность», — указал Рэй.

Напомним, президент США Джо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого домаДональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов. Данное решение объясняется желанием новой администрации исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

Ранее сообщало ИА REGNUM, что выгоду от миграционного кризиса получают картели, занимающиеся нелегальной иммиграцией и зарабатывая на этом в данный момент около $20 миллионов в день.