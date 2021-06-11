Лондон, , 22:02 — REGNUM Американский президент Джо Байден ошибся рестораном. Момент запечатлён на видео, опубликованном 11 июня ITV News.

https://twitter.com/itvnews/status/1403083935618318336

Инцидент произошёл на саммите G7, который проходит в графстве Корнуолл в Великобритании. Видео снято в момент, когда президент США неуверенно оглядывается на посетителей летнего кафе и разворачивается, чтобы уйти.

Его остановил вопрос, заданный женским голосом: «Как проходит саммит, господин президент?» Ответив, что прекрасно, Байден направился к выходу, где его уже встречали помощники.

Он покинул кафе под дружный смех посетителей, впрочем, немногочисленных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме заявили, что Байден «в полном порядке» после падения