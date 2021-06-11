Пекин, , 21:48 — REGNUM Материковая часть Китая готова оказать соотечественникам на Тайване всестороннюю помощь в вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 11 июня сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление, сделанное официальным представителем Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуаном.

В частности, жители Тайваня могут, соблюдая противоэпидемические нормы и правила, принятые на материке, прибыть для вакцинации. При этом им гарантируется соблюдение принципа добровольности и информированного согласия.

Сообщается, что на 31 мая нынешнего года на материке вакцинировались около 62 тыс. жителей Тайваня. Большинство островитян ждут поставок вакцин из материкового Китая, однако они тормозятся намеренными препятствиями, которые чинит противоэпидемическому сотрудничеству островная администрация, представляющая сепаратистскую Демократическую прогрессивную партию (ДПП).