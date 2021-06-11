Прага, 11 июня 2021, 21:46 — REGNUM Европарламент хочет повлиять на выборы в Чехии, сообщил журналистам чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
Комментируя резолюцию Европарламента, накануне, 10 июня, принявшего резолюцию с осуждением конфликта личных и государственных интересов Бабиша, чешский чиновник сказал, что ЕП продолжает вмешиваться во внутренние дела Чехии.
Он добавил, что принятую резолюцию инициировала оппозиция Чехии.
Напомним, 10 июня ЕП принял резолюцию, осуждающую «конфликт интересов» Бабиша (личных и государственных): за неё проголосовали 505 евродепутатов, 30 человек были против и 155 — воздержались.
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