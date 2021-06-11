Берлин, , 21:10 — REGNUM Немецкие СМИ необъективно осветили эмоциональный спор на совещании, где германский министр иностранных дел Хайко Маас предложил принимать решения в рамках ЕС по правилам большинства, а не единогласно, как это установлено документами Евросоюза, написала 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём ТГ-канале.

Маас «Мы не можем позволить себе быть заложниками людей, которые локируют европейскую внешнюю политику своим вето».

Захарова пояснила, что германский дипломат намекал на венгерского премьер-министра Виктора Орбан, поскольку Венгрия в последнее время наложила вето на заявление ЕС по ситуации в Гонконге, на проект торгового соглашения с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами и на призыв ЕС к перемирию на Ближнем Востоке.

По словам Захаровой, на этой встрече Орбан в ответ напомнил Маасу, что внешняя политика Евросоюза «определяется не евробюрократами, а главами наций, входящих» в ЕС. Он добавил, что политизированные заявления делают из ЕС «жалкого бумажного тигра».

Орбан «Мы нуждаемся в гуманитарных контактах, а не в бойкотах, санкциях, нравоучениях и нотациях».

Захарова «Удивительно (хотя не очень уж и удивительно) вот ещё что: немецкие СМИ программную речь Мааса тиражируют вот уже который день, по ролям перепевая метафору о «заложниках», в то время как ответ Орбана проходит в медиапространстве ФРГ едва замеченным».

Читайте ранее в этом сюжете: Маас призвал Евросоюз отказаться от принципа вето