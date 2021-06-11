Москва, , 18:16 — REGNUM Сотрудничество между РФ и Вьетнамом в оборонной и военно-технической областях будут развиваться. Об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгом, которые состоялись в режиме видео-конференц-связи по инициативе вьетнамской стороны.

Сергей Шойгу «Рассчитываю на дальнейшее тесное и доверительное взаимодействие по линии наших оборонных ведомств. Большое значение неизменно придаём взаимодействию в военной и военно-технической областях. Настроены и впредь укреплять весь спектр двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами понимание, уважение и доверие… Несмотря на продолжение карантинных ограничений, поддерживаем политический диалог на всех уровнях. Наша сегодняшняя встреча — яркое тому подтверждение. Мы открыты для предметного разговора по развитию взаимовыгодного сотрудничества»

Глава Минобороны РФ поблагодарил вьетнамского коллегу за решение принять участие в девятой Московской конференции по международной безопасности. Он также отметил участие представителей Вьетнама в крупных международных мероприятиях министерства обороны, включая Международный военно-технический форум «АРМИЯ» и Армейские международные игры. Министр национальной обороны Вьетнама также выразил уверенность, что военное сотрудничество Вьетнама и РФ будет укрепляться.