Каракас, , 18:30 — REGNUM Правительство Венесуэлы рассказало в четверг, 10 июня, что страна не может осуществить денежный перевод, необходимый для получения доз вакцины от коронавируса через международную программу COVAX. Переводы оказываются заблокированы, сообщает 11 июня Reuters.

Правительство президента Николаса Мадуро в течении месяцев собирало необходимую сумму для покупки вакцин. В марте страна наконец собрала необходимые $120 млн.

Премьер-министр Венесуэлы Дельси Родригез заявил, выступая на телевидение в четверг, 10 июня, что правительство не смогло выплатить оставшиеся $10 млн, потому что операции по переводу были заблокированы.

Финансовая система, которая прячется за лоббизмом США, имеет силу заблокировать ресурсы, которые могут быть использованы для вакцинации венесуэльцев, объяснил Родригез.

На данный момент в COVAX не прокомментировали ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские власти продолжат вводить санкции в отношении Венесуэлы и Кубы из-за якобы нарушений прав человека в этих странах. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен10 июня в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса.

Она отметила, что в Венесуэле продолжается гуманитарный кризис. Йеллен обвинила в этом венесуэльские власти. По ее словам, Каракас ответствен за «коррупции и репрессии», а также за неправильную экономическую политику.

Напомним, что аббревиатура COVAX означает «Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19». Это инициатива, призванная обеспечить равный доступ к вакцинам по всему миру.