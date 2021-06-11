Москва, , 17:10 — REGNUM За присоединение Украины к России силой высказался бывший помощник президента РФ Владислав Сурков. Его заявление опубликовано 11 июня ТГ-каналом WarGonzo.

Отметив, что Украину нужно возвращать «конечно, силой», Сурков отметил, что это не обязательно означает — военным путём.

Сурков «Есть ещё сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния».

Он добавил, что Россия сегодня выигрывает «международную ситуацию» и что уже очевидно: «мир реально устаёт от Украины».

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