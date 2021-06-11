Москва, 11 июня 2021, 17:10 — REGNUM За присоединение Украины к России силой высказался бывший помощник президента РФ Владислав Сурков. Его заявление опубликовано 11 июня ТГ-каналом WarGonzo.
Отметив, что Украину нужно возвращать «конечно, силой», Сурков отметил, что это не обязательно означает — военным путём.
Он добавил, что Россия сегодня выигрывает «международную ситуацию» и что уже очевидно: «мир реально устаёт от Украины».
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