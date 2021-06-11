Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Альянс США и Великобритании должен быть известен, как «нерушимая связь», пишет 11 июня BBC со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

После первой встречи с президентом США Джо Байденом Джонсон сказал в интервью для BBC, что у него был «потрясающий» разговор с Байденом, который прибыл в Корнуолл, Англия, на саммит Большой семерки.

Джонсон указал, что Великобритания и США разделяют веру в права человека, а также в международный порядок и трансатлантический альянс. Он добавил, что считает этот союз «нерушимой связью» или «крепкими и имеющими большое значение отношениями».

Напомним, в трехдневном саммите Большой семерки примут участие лидеры Канады, Франции, Германии, Японии и официальные лица Европейского Союза, а также Байден и Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в разговоре о двусторонних отношениях лидеры США и Британии коснулись темы безопасности жителей этих стран, благосостояния обоих государств, а также обсуждалось продвижение американских и британских ценностей"по всему миру».