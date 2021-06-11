Рига, , 16:34 — REGNUM В городской думе Даугавпилса создана коалиция двух партий — «Русского союза Латвии» (РСЛ) и «Согласия». Об этом РСЛ сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Меморандум о создании коалиции подписали от РЛС Алексей Васильев и от «Согласия» Андрей Элксниньш. «Мы убеждены, что стабильная коалиция из двух партий позволит обеспечить долгосрочное развитие Даугавпилса и профессиональную работу Даугавпилсской думы на благо всех горожан», — отметили договаривающиеся стороны.

Объявлено, что коалиция договорилась о сотрудничестве на условиях солидарной ответственности за справедливость, открытость и обоснованность принимаемых решений и действий Думы.

Также предполагается сделать всю информацию, связанную с расходованием средств самоуправления и его компаний, открытой и прозрачной, а также действовать сообща для дальнейшего исключения риска коррупции в городе в ходе публичных закупок.