Стокгольм, , 15:44 — REGNUM В Швеции «Социал-демократы» больше других партий привлекают на свою сторону избирателей-женщин, «Шведские демократы» являются партией, которой мужчины среднего возраста отдают наибольшее предпочтение. Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный SVT совместно с социологами из Novus.

11 июня журналисты SVT Nyheter связались с партийным секретарем «Шведских демократов» Ричардом Йомсхофом и попросили его прокомментировать результаты опроса.

«Принципиальных отличий среди мужчин, симпатизирующим Шведским демократам и Умеренным, нет. Там такие небольшие различия, что они находятся в пределах погрешности. Но среди женщин Социал-демократы — самая сильная партия», — заявил генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.

В свою очередь партсекретарь «Шведских демократов» Йомсхоф считает, что его партия по-прежнему в основном связана с проблемами, которые в большей степени привлекают избирателей-мужчин.

«Я могу предположить, что мужчины в целом немного больше ценят вопросы, затрагивающие миграцию и уголовную политику», и в больше степени по сравнению с женщинами считают, что они важны», — заявил Йомсхоф.

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