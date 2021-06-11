Варшава, , 15:32 — REGNUM Правительство Польши намерено превратить Западно-Поморское воеводство в «энергетический и промышленный центр» страны. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 11 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в рамках визита в регион.

«В рамках развития региона мы запланировали создание западной части окружной дороги в Щецине, углубление подхода к глубоководному контейнерному терминалу в Свиноуйсьце, проект углубления морского пути к Щецину, строительство крупной автомобильной магистрали S10. Кроме того, намечается самая крупная за последние годы промышленная химическая инвестиция в Польше — в завод в Полице. Все эти проекты приведут к тому, что регион станет энергетическим и промышленным центром Польши», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр в рамках визита в Западно-Поморское воеводство посетил станцию регазификации сжиженного природного газа в Тыхово. Также планируется посетить порт в Щецине.