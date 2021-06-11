Таллин, , 15:30 — REGNUM Спикер национального парламента Эстонии Юри Ратас созвал дополнительное заседание главного законодательного органа. Об этом говорится в пресс-сообщении канцелярии парламента.

Дополнительное заседание пройдет в субботу, 12 июня, и продлится до исчерпания повестки дня, но не позднее 9.00 часов утра понедельника, 14 июня.

В повестку дня включены не состоявшиеся из-за коронавирусных ограничений заседания 7-й рабочей недели и 5-ой рабочей недели парламента Эстонии Рийгикогу. Также будут рассмотрены пункты, утвержденные в повестке работы парламента на июнь 2021 года.

Отмечается, что заявленное Социал-демократической партией обсуждение вопроса «Неравенство в Эстонии — можно ли искоренить бедность?» не состоится.