Киев, , 14:45 — REGNUM Снимок с американскими дипломатами в Киеве, надевшими форму украинской футбольной сборной с аналогом нацистского приветствия, напомнил российскому МИД о нацистах и событиях перед Второй мировой войной. Это следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале ведомства.

Накануне сотрудники посольства США на Украине сфотографировались перед зданием дипмиссии в Киеве в новой форме украинских футболистов, сшитой к чемпионату Европы. На футболках есть украинский аналог нацистского приветствия: «Слава Украине!», «Героям слава!».

В подписи к снимкам, которые опубликованы в Twitter посольства, говорится, что «украинская команда будет выглядеть великолепно».

Российский МИД вместе с этой же фотографией опубликовал снимок с английской футбольной сборной в Берлине, датированный 14 мая 1938 года. Спортсмены на нём вскинули руки в нацистском приветствии в присутствии Геринга, Гесса и Геббельса.

«Присутствовали Геринг, Гесс и Геббельс. 10 июня 2021 года. Посольство США в Киеве в футболках с украинским аналогом нацистского приветствия — «Слава Украине!», — говорится в сообщении МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Украинская ассоциация футбола официально закрепила националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!»

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