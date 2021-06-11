Москва, , 14:30 — REGNUM Законопроект о репатриации в Российскую Федерацию и сужении понятия «соотечественник» внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Инициатива восполняет отсутствие репатриационной составляющей как ключевого пробела Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Устанавливаются два критерия признания за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на репатриацию: это соответствие определению соотечественника, указанному в пункте 3 статье 1 федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» и свободное владение русским языком.

Согласно документу, ходатайство о репатриации в Российскую Федерацию подаётся заявителем лично в дипломатическое представительство или консульство России за рубежом (если соотечественник проживает за рубежом), или в территориальное подразделение ГУВМ МВД России (при пребывании соотечественника в России). В ходатайство могут быть вписаны супруга (супруг), несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи, над которыми установлена опека.

Одновременно с ходатайством о репатриации подаётся заявление о выдаче вида на жительство в порядке репатриации в субъекте РФ, выбранном соотечественником для переселения.

Право на репатриацию предполагает переезд на постоянное проживание в Российскую Федерацию. Если ходатайство о репатриации подается соотечественником, уже пребывающим на территории России, срок пребывания его и членов семьи, включенным в ходатайство, въехавших в безвизовом порядке или по визе, продляется до вынесения решения по данному ходатайству.

Кроме того, законопроектом устраняются недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия «соотечественник», указал автор.

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