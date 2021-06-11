11 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Неравенство в мире теперь проявилось не только в уровне доходов разных стран — но и в их доступе к вакцинам от ковида, пишет Янис Горанитис в статье для греческой газеты To Vima.

Климент Александров, , 14:55 — REGNUM В то время как в Европе, США и некоторых богатых странах почти все взрослые имеют доступ к вакцинам против COVID-19, в десятках стран мира наиболее уязвимые группы населения не знают, будут ли они вообще вакцинированы, а если будут, то когда. Показательно, что из общего числа двух миллиардов доз, распределенных на международном уровне, менее 0,3% были направлены в страны с низким уровнем дохода, хотя там проживает около 10% населения мира. Напротив, более 85% доз было предоставлено жителям стран с высоким и средним уровнем дохода. Хотя Билл Гейтс, решительный сторонник механизма COVAX, созданного Всемирной организацией здравоохранения в июне 2020 года и поддержанного некоммерческими организациями и несколькими правительствами, уверял, что «равный доступ к вакцинам — это самый быстрый и справедливый способ положить конец пандемии».

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Амбициозные цели, скудные результаты

Цель механизма COVAX состоит в том, чтобы поощрять справедливое распределение вакцин с конечной целью всеобщего прекращения пандемии. Его основное обязательство заключается в предоставлении по меньшей мере двух миллиардов доз одобренных вакцин развивающимся странам и тем государствам, которые не смогли заключить соглашения с фармацевтическими компаниями, до конца 2021 года. В общей сложности механизм нацелен на охват стран с общей численностью населения в четыре миллиарда человек, то есть примерно на половину человечества. Как уточнялось, к началу 2022 года 1,8 миллиарда доз поступит в 92 страны с низким уровнем дохода граждан, причем 1,3 миллиарда первых доз, которые будут поставлены в течение 2021 года, достаточно для охвата наиболее уязвимых групп: медицинских работников, пожилых людей и людей с заболеваниями, при которых ковид протекает в осложненной форме.

Первоначально поставленные амбициозные цели были встречены с энтузиазмом на международном уровне, но чем больше месяцев 2021 года проходило — тем яснее становилось, что наименее привилегированные страны планеты лишены равного доступа к вакцинам. К 1 июня распространены через COVAX в 127 различных странах были только 77 миллионов доз. Эксперты отмечают, что неравенство в вакцинации затрагивает не только менее привилегированных, поскольку даже страны, которые массово вакцинируют свое население, будут по-прежнему подвергаться риску появления новых вариантов вируса. «Ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все», — недавно заявил Жозе Мануэл Баррозу, председатель правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), который является одним из ключевых столпов ковакса.

Ребенок в маске из листьев. Руанда (сс) Studyinrwanda

Немыслимые затраты

В том же контексте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что политика вакцинации является (и) экономической политикой; она отметила, что, если пандемия будет немедленно взята под контроль, глобальный ВВП к 2025 году увеличится примерно на девять триллионов долларов. «Ученые предложили нам вакцины в рекордно короткие сроки. Теперь правительства должны продемонстрировать соответствующую скорость и готовность сотрудничать, чтобы обеспечить всех и везде вакцинами», — сказала г-жа Георгиева в кулуарах виртуального саммита COVAX, который был организован под эгидой правительства Японии 2 июня с целью привлечения дополнительных ресурсов.

В ходе саммита «Защищенный мир» было собрано 2,4 миллиарда долларов от почти сорока доноров (правительств, фондов и частных лиц), что превышает первоначальный целевой показатель финансирования. В общей сложности финансовое подразделение COVAX (AMC) выделило на сегодняшний день 9,6 миллиарда долларов. Кроме того, пять правительств (Япония, Бельгия, Дания, Испания и Швеция) обязались предоставить более 54 миллионов доз вакцин странам с низким уровнем дохода, в результате чего общее число доз достигло 132 миллионов. Если обязательства будут выполнены к началу 2022 года, почти 30% взрослого населения в 91 стране будут защищены от вируса с помощью COVAX.

Вакцинация вакциной против коронавируса во Франции © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

Тем, кто утверждает, что стоимость проекта неподъемна, ответил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус: «Стоимость вакцин может составлять миллиарды, но общая экономия оценивается в триллионы долларов от дополнительного экономического производства, которое будет возможно в мире без COVID». Как он характерно подчеркнул, помощь остальному миру будет стоить Америке до семи миллиардов долларов в год — менее 0,5% от стоимости пакета внутренней помощи на преодоление последствий пандемии, который составляет два триллиона долларов. Призыв Гебрейесуса к более справедливому распределению вакцин одобрен главами Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирного банка в совместной статье.

COVAX заключила соглашения на поставку вакцин AstraZeneca (производится на лицензированных заводах в Индии и Южной Корее), Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и Novavax. В то же время он также ведет переговоры с другими фармацевтическими компаниями, такими как китайская Sinovac.

Драматическая вспышка эпидемии, зафиксированная в последнее время в Индии, нанесла новый, особенно болезненный удар по планам COVAX: Институт сыворотки Индии (SII), который является крупнейшим в мире производителем вакцин, объявил, что придержит для внутреннего использования миллионы доз вакцин, которые предназначались для экспорта. В их числе — и те 200 миллионов доз, которые предполагалось направить на удовлетворение потребностей COVAX.

Тестирование на коронавирус в Индии (сс) Ganesh Dhamodkar. Wikimedia Commons

Чтобы покрыть нехватку миллионов доз, руководители COVAX обращаются с новыми призывами к странам, которые имеют возможность избавиться от излишков вакцин с помощью этого механизма. «Если текущий, срочный дефицит не будет покрыт, последствия могут быть катастрофическими», — говорят они, призывая богатые страны, с одной стороны, предоставить больше взносов, а с другой стороны, сделать это немедленно — по возможности в начале июня. Призыв также касается отмены мер контроля за экспортом вакцин, сырья и других ингредиентов, а также устранения всех видов торговых барьеров, возникающих в цепочке поставок.