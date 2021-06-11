Вашингтон, , 13:30 — REGNUM КНДР продолжает работать над ядерной программой, создавая угрозу для союзников и партнёров США. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в письменном отчёте, предоставленном Комитету Сената США по вооружённым силам перед слушаниями о военном бюджете на 2022 финансовый год.

В документе глава Пентагона отметил, что несмотря на рост военного потенциала Китая, Штаты продолжат уделять КНДР большое внимание. Он также назвал Северную Корею страной, которая стремится нанести удар по материковой части США.

«Руководствуясь дипломатией, Соединённые Штаты продолжат работу по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове», — говорится в отчёте.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли также отметил, что Северная Корея представляет «реальную опасность» для США, а также союзников и партнёров Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.