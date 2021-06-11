Ходжент, Таджикистан, , 13:02 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Ходжент, где его встретил таджикский коллега Рустамом Эмомали, 11 июня сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

В Ходженте начался второй день официального визита Мирзиёева в Таджикистан. Главу Узбекистана встретили жители города. Улицы Ходжетна украшены флагами двух государств. Рахмон и Мирзиёев провели короткую встречу и направились во дворец культуры «Арбоб».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом.

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