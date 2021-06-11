Варшава, , 12:04 — REGNUM 10 июня состоялась встреча мэра Варшавы Рафала Тшасковского с Дмитрием и Натальей Протасевичами — родителями белорусского оппозиционного блогера и активиста Романа Протасевича, который был задержан в Белоруссии во время экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сообщается, что в ходе беседы Рафал Тшасковский поинтересовался подробностями уголовного дела против Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги (гражданки России, которая также была задержана белорусскими силовиками), а также состоянием их здоровья. Кроме того, польский политик выразил поддержку родителям активиста как от своего имени, так и от имени всего польского общества.

В свою очередь родители Романа Протасевича поблагодарили мэра Варшавы и всех польских политиков за поддержку и солидарность с ними и всеми, кто участвует в протестном и оппозиционном движении Белоруссии.

Кроме того, Тшасковский сообщил, что со своей стороны готов оказать всестороннюю помощь родителям Романа Протасевича.