Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Вашингтон ценит поддержку Грузинской православной церкви (ГПЦ) евроатлантической интеграции Грузии. Об этом, как передаёт 11 июня «Общественное телевидение», сказал и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на встрече с патриархом ГПЦ Илиёй Вторым.

«Мы говорили о том, что Православная Церковь играет очень важную роль в грузинском обществе в поддержке будущей евроатлантической интеграции страны. Америка очень гордится этим», — рассказал представитель Госдепа журналистам.

Он добавил, что на встрече с патриархом ГПЦ передал ему приветствия от государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Байдена. Рикер подчеркнул, что они высоко ценят сложившиеся в Грузии религиозные традиции.

Напомним, Рикер прибыл в Тбилиси в ночь на 7 июня. После визита в Грузию он отправился Армению, после чего планирует посетить Азербайджан.

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