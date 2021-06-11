Москва, , 10:44 — REGNUM Атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей» должен быть впервые представлен в ходе статического показа на военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей», который будет выставлен в акватории Авачинской бухты», — говорится в сообщении.

При этом до того подлодки этого класса не были показаны широкой публике вживую.

Также уточняется, что на форуме «Армия-2021» для его гостей будут организованы экскурсии на корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ), в том числе на новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», противодиверсионный катер проекта «Грачонок» и на современные водолазные и гидрографические катера.

Отметим, форуме «Армия-2021» на Камчатке планируется провести в период с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех населенных пунктах Дальневосточного федерального округа.