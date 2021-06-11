Москва, 11 июня, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Большая часть жителей России считает, что для того, чтобы быть независимыми в финансовом смысле, им необходимо иметь доход в среднем в 74,9 тыс. рублей в месяц. Это 11 июня следует из исследования СК «Сбербанк страхование жизни», которое приводит РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уточняется, что опрос проводился в июне минувшего года в 37 городах России, где проживает более 500 тыс. человек по выборке, которая отражает социально-демографический состав населения городов.

При этом отмечается, что жители РФ считают финансово независимым того, кто полностью себя обеспечивает (64% опрошенных), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, который покрывает все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).

Также указывается, что 63% респондентов, проживающих в крупных и средних российских городах, считают, что они финансово независимы. При этом среди мужчин себя таковыми считают 64%, а среди женщин — 61%.

В то же время большинство участников исследования (82%) считает, что главным условием финансовой независимости является достойная зарплата, в то же время наиболее высокий размер желаемой заработной платы, которая позволяет быть независимым, у жителей Москвы (104,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (98,5 тыс. руб.) и Владивостока (92,7 тыс. руб.).

Помимо этого, еще треть опрошенных считают важным фактором для достижения финансовой независимости накопления. В этом вопросе больше всего денег (6,39 млн руб.) хотели бы иметь жители Москвы, Кемерово (4,2 млн руб.) и Санкт-Петербурга (4,12 млн руб.), а в среднем по России эта сумма составляет 3,4 млн руб.

Кроме того, в зависимости от возраста респондентов различаются варианты способов получения дохода для независимости в финансовом плане — молодежь в возрасте от 18−30 лет считает, что это собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), люди в возрасте 30−40 лет —накопления (43%), а старшее поколение (в возрасте от 50 до 60 лет) — зарплату (89%).

Также наибольшее число людей, которые считает себя финансово независимыми, по результатам исследования проживает в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (по 74% респондентов).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что к массовой вакцинации от коронавируса положительно относится и поддерживает большинство жителей России (60%).