Ереван, , 09:02 — REGNUM Российские миротворцы не уйдут из Нагорного Карабаха по истечении пятилетнего периода, заявил на пресс-конференции в Ереване первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сообщает ИА REX.

«У 95 процентов направительное представление, о том, что спустя пять лет российские миротворцы уйдут из Нагорного Карабаха. Такого нет», — сказал он зачитав соответствующее положение из Заявления, подписанного главами Армении, Азербайджана и России. «Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорится в документе, процитированном Тер-Петросяном.

Президент допустил, что Азербайджан может высказаться за прекращение применения данного положения, однако уверен, что после этого последует долгий период консультацией и переговоров и Армения с Россией не будут настаивать на своем.

«Тут все четко написано. Почему они это прописали? Потому что русские не намерены уходить из Карабаха. Если русские уйдут, ни одного карабахца в Карабахе не останется. Российские миротворцы останутся так долго, пока в Карабахе не станет безопасно. И мы должны способствовать этому. Здесь интересы Армении и России совпадают на 100 процентов. Если там не останется армян, Россия уйдет», — сказал он, добавив, что Армения должна стимулировать возвращение жителей Карабаха из Армении. «Зачем сеять панику? Они что так легко пришли и уйдут с пустыми руками ?», — сказал он.

По словам Тер-Петросяна, армяно-российские отношения держатся на прекрасной политико-правовой основе, которой является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Армения, подписанный в 1997 году, когда президентом был он сам. На основе этого договора было принято еще множество нормативных актов, которые затрагивают и ПВО и защиту границ. «Если бы не было этого Договора мы был раньше проиграли в Карабахе и Николу (Пашиняну) бы повезло, поражение бы не свалилось ему на голову», — сказал он.

Тер-Петросян считает, что Армения не просто проиграла в войне, но «произошло кое-что похуже».

«Если по вине Роберта Кочаряна Карабах был исключен из переговорного процесса, то после поражения в войне уже сама Армения вытеснена как конфликтующая сторона. Мнения Армении уже никто не спрашивает. Армения не может самостоятельно принимать ни одного решения относительно Нагорного Карабаха. Мы больше не игроки», — почеркнул он.

Отвечая на обвинения своих оппонентов о том, что, еще будучи у власти Тер-Петросян четыре раза обсуждал карабахский вопрос без Степанакерта, первый президент заметил, что это было не четыре раза, а миллионы раз. Он пояснил, что не единожды встречался с президентами России, Франции и США и конечно же, обсуждал с ними карабахский вопрос, однако инстанцией, которая конкретно занималась разрешением конфликта, была Минская Группа ОБСЕ, а Карабах был в этой инстанции полноправным членом, полноправной стороной конфликта и не раз использовал свое право вето на предлагаемые решения.

Левон Тер-Петросян не видит ничего страшного в том, что сейчас обсуждается демаркация и делимитация границы Армении с Азербайджаном: «Мы давно должны были заняться демаркацией и делимитацией. Тут не никакой опасности. Это обязательное условие иметь границу и с врагом и тем более с другом».

На прозвучавшее замечание, что сегодня демаркация происходит по советским картам и будет установлена советская граница, он ответил, что ООН признал границы стран, выходивших из состава СССР по тем границам, которые существовали на тот момент.

Левон Тер-Петросян «Граница Армении и Азербайджана — это и есть советская граница и больше ничего. Если есть силы идите, попытайтесь занять еще. Но изменить ничего невозможно. А споры (о границе) будут всегда пока Армении с Азербайджаном не подпишут четкого соглашения».

В целом Тер-Петросян считает, что Пашинян до сих пор не владеет достаточными знаниями о карабахском процессе. В период правления самого Тер-Петросяна, как сказал экс-президент, карабахским вопросом на экспертном уровне владели минимум шестеро: «Я, Аркадий Гукасян,Роберт Кочарян, Вазген Саркисян,Александр Арзуманян, Вардан Осканян». В России экспертом по карабахскому вопросу былВладимир Казимиров. «А Никол до сих пор не понял вопрос Карабаха», — сказал он, добавив, что сейчас сам не владеет достаточной информацией, поскольку для того, чтобы знать нужно знать намерения Путина, президентов стран-сопредседателей Минской группы, Алиева. «Они говорят Пашияну, а он видимо не понимает. Либо понимает, но коверкает», — резюмировал Тер-Петросян.

Комментируя положение в предвыборной программе Армянского национального конгресса, в котором говорится о необходимости запуска «Мегринского коридора» Левон Тер-Петросян обратил внимание, что речь идет не о сухопутной дороге между Азербайджаном и Нахичеванью, а о коридоре из Мегри в Россию.

«Почему Армении не иметь к дорогу с Россией? Есть ли что-либо более важное?», — задался вопросом первый президент.

В случае удачного исхода выборов, по результатам которых АНК пройдет в парламент, Тер-Петросян не исключил коалиций с другими партиями. Однако, по его словам, если дело дойдет до коалиций, то есть неспособности одной из сил самостоятельно сформировать правительство, Армения рискует пополнить ряды тех стран, которые раз или два раза в год меняют правительство.

На вопрос, кого поддержит партия на посту премьера, в случае если придётся выбирать между Николом Пашиняном или Робертом Кочаряном, первый президент полушутя сказал, что все решит жребий.

«Кинем монетку: орел или решка», — сказал он, добавив, что тогда уже будет новая ситуация и «мы попытаемся не принять неправильного решения». При этом он уверен, что следующим главой государства должен быть технократ, умеющий управлять в кризисных ситуациях. Если будущий премьер будет политической фигурой, то Армения пропадет.