Джакарта, , 08:40 — REGNUM Совет представителей регионов Индонезии поддерживает усилия по расширению сотрудничества с Чили в сельскохозяйственном секторе, сообщает Antara.

«Чили играет довольно важную роль в Латинской Америке, при взаимовыгодном сотрудничестве Индонезия может экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Бразилию и другие страны региона через Чили», — заявил председатель совета представителей регионов Индонезии Ланьялла Махмуд Матталитти.

Министерство сельского хозяйства Индонезии изучает возможность расширения торгового сотрудничества с Чили в сельскохозяйственном секторе. План по расширению сотрудничества рассчитан на ближайшие три года.

Напомним, общий объем торговли сельскохозяйственной продукции между Индонезией и Чили в 2020 году достиг $26,9 млн. Основной экспорт сельскохозяйственной продукции Индонезии в Чили включает продукты из пальмового масла на сумму $5,3 млн, ветеринарные препараты на сумму $3,4 млн и ананасы на сумму $1,9 млн.