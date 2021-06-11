Новосибирск, , 08:16 — REGNUM Главгосэкспертиза вернула на доработку проект капитального ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. По словам мэра города Анатолия Локтя, замечания планируют устранить в течение двух недель.

«Мы получили замечания по документации, сегодня над ними работают. Предполагается, что в течение ближайших двух недель замечания будут ликвидированы. После получения экспертизы будем приступать непосредственно к конкурсным процедурам», — цитируют «Новосибирские новости» Локтя.

Глава муниципалитета обратил внимание, что прохождение экспертизы и получение замечаний — нормальная рабочая практика.

Работы на объекте планируют начать в текущем году.