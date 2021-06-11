Пекин, , 05:57 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал новые назначения и отстранения чиновников от должностей, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Ван Ян был назначен замминистра транспорта, а Лю Вэйпин — замминистра водных ресурсов. Линь Тао стал заместителем главы Национального бюро статистики КНР, в то время как Лу Цзян — заместителем главы национального управления по профилактике и контролю заболеваний.

Цзян Сивэй стал вице-президентов Пекинского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года. Сянь Цзудэ был снят с поста заместителя главы Национального бюро статистики.