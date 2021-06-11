Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Непоследовательная позиция США в отношении газопровода «Северный поток — 2» показала противоречивость политики Вашингтона в борьбе с изменениями климата, 10 июня написал в своей статье для The National Interest журналист Майкл Рубин.

Автор публикации напомнил, что глава Белого дома Джо Байден отказался от реализации американско-канадского нефтепровода Keystone XL из-за его вреда экологии. Однако, как отмечает Рубин, это не помешало Вашингтону перейти от давления на «Северный поток — 2» к «продвижению» российского проекта в связи с желанием улучшить отношения с Германией.

По мнению журналиста, если бы изменение климата действительно представляло бы «величайшую угрозу для США», то Байден мог бы усилить борьбу с Nord Stream 2, а не позволил ему состояться.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что продолжение санкций США в отношении «Северного потока — 2» не остановило бы его достройку, а только бы испортило отношения Вашингтона с Берлином.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша разочарована отказом США от санкций против «СП – 2» – Моравецкий