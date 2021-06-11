Новосибирск, , 05:32 — REGNUM Продлён срок содержания под стражей в отношении новосибирского бизнесмена Сергея Проничева. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска.

«Рассмотрено постановление руководителя следственной группы — начальника отдела следственной части следственного управления Управления МВД России по городу Новосибирску о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Проничева С.Д. Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлён срок содержания под стражей в отношении Проничева С.Д., на один месяц, всего до трёх месяцев, то есть до 16 июля 2021 года», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года решением Центрального районного суда Новосибирска под стражу были заключены журналист Николай Сальников и бизнесмен Сергей Проничев. Их подозревают в «мошенничестве, совершённом организованной группой».

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