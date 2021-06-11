Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Американские власти продолжат вводить санкции в отношении Венесуэлы и Кубы из-за якобы нарушений прав человека в этих странах, заявила глава минфина США Джанет Йеллен 10 июня в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса.

Она отметила, что в Венесуэле продолжается гуманитарный кризис. Йеллен обвинила в этом венесуэльские власти. По ее словам, Каракас ответствен за «коррупции и репрессии», а также за неправильную экономическую политику.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США могут снять санкции с Венесуэлы и Никарагуа, если власти указанных государств изменят свое поведение.

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