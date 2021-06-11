Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин 10 июня провёл телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, распространённом по итогам переговоров.

По словам чиновника, министры «обсудили двустороннее сотрудничество и региональные вопросы». Также глава Пентагона «подчеркнул давние отношения между США и Турцией в сфере обороны» и отметил, «что с нетерпением ожидает встречи» со своим турецким коллегой на саммите НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит НАТО, который 14 июня пройдёт в Брюсселе (Бельгия), будет самым коротким за почти 20 лет — продолжительность его единственной рабочей сессии составит 2,5 часа.

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