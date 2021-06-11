Белград, , 00:04 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 10 июня принял посла Китайской Народной Республики Чэнь Бо, которой он передал поздравительную открытку для президента Си Цзиньпина по случаю празднования столетия Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В поздравлении президента Сербии, среди прочего, указано, что благодаря коммунистической партии Китая, политике открытых дверей и реформ, а также беспрецедентным успехам в области развития, Китай превратился в экономического гиганта и является лидером в области инноваций и современных технологий. По его словам, Китай стал играть решающую роль в обеспечении мира и стабильности в глобальном масштабе.

Вучич подчеркнул, что он гордится тем, что отношения Сербии и Китая находятся на самом высоком историческом уровне, и уверен, что сотрудничество будет продолжаться в духе универсального стратегического партнерства.