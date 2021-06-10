Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Россия при помощи «Северного потока — 2» угнетает Украину, подрывая её безопасность, сообщил 10 июня журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Отметив, что считает «СП-2» «геополитическим проектом России», Прайс заявил:

«Проект, который угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых наших близких партнёров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин накануне, 9 июня, в интервью заявил, что действия США в отношении «СП-2» не помогают ЕС, а вредят ему.

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