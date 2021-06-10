Бишкек, , 22:28 — REGNUM Киргизские и турецкие власти сходятся во мнении, что возглавляемая Фетхуллахом Гюленом организация FETO представляет угрозу национальной безопасности обеих стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передает турецкое издание «Anadolu».

»Вместе, бок о бок, мы ответим на все их угрозы. Мы обсудили все вопросы, от борьбы с террористическими организациями, в первую очередь с FETO, до вопросов регионального сотрудничества», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган поздравил Жапарова с приближающейся 30-й годовщиной провозглашения независимости Киргизии, особо отметив при этом, что Турция стала первой страной, признавшей независимость республики.

ИА REGNUM напоминает, что турецкие власти обвиняют в подготовке попытки вооруженного госпереворота в Турции исламского богослова и оппозиционного политика Фетхулаха Гюлена, а также его сторонников, создавших организацию FETO.

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