Лондон, , 22:11 — REGNUM Россия стала предметом переговоров американского президента Джо Байдена и британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщили 10 июня в канцелярии правительства Великобритании.

Отмечается, что на встрече, которая прошла в британском графстве Корнуолл, также обсуждались Китай, Иран и Афганистан, — это что касается внешней политики.

В разговоре о двусторонних отношениях лидеры США и Британии коснулись темы безопасности жителей этих стран, благосостояния обоих государств, а также обсуждалось продвижение американских и британских ценностей «по всему миру».

Байден и Джонсон подчеркнули важность партнёрства США и Великобритании, причём эта важность, судя по заявлению, только возросла — в свете проблемы COVID-19 и климатических изменений.

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